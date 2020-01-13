انتبه على أفعالك يا صديقي القوس، فلا تجعل تهورك يقودك الى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويا، وخاصة بما يخص العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئبا في أولها، لكنها الأوضاع ستتحسن في النهاية، والفضل في ذلك الى أصدقائك أو حبيبك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10