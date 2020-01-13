الدلو

منذ ساعة واحدة

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من المؤكد انك متحمس جدا هذا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح، وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل الى قلبك. في المساء تقضي ليلة هادئة مع من تحب، لكنها تعجبك، وخاصة مواليد 1 الى 9 شباط (فبراير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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اصبر يا عزيزي، فالأوقات الصعبة ما تزال مستمرة، ففي الصباح ستشعر بقليل من التعب وألم في مختلف أنحاء جسمك، كما أن ضغوطات الحياة لن ترحمك في فترة الظهيرة، المساء سيخفف عليك الكثير وتصبح السماء مقمرة، لكن عليك بأخذ راحة والتزام البيت، مواليد 12 الى 18 شباط (فبراير) هم الأكثر توترا. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 5 الصحة: 6

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