الجدي

منذ ساعة واحدة

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“ديكتاتوري” قد تكون هذه الكلمة الأفضل لوضعك هذا اليوم يا عزيزي الجدي، فالتسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على اصدقائك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك ما يجعلك تشعر ببعض العصبية، لكنك ستقضي وقتا ممتعا بالنهاية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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العمل هو كل ما يهمك، ففي فترة الظهيرة ضغط العمل يزداد عليك، وترمى عليك بعض المسؤوليات من زملائك في العمل، مما يشعرك ببعض الضغط والعصبية. لكن في المساء احذر من تهورك، سواء في قيادتك سيارتك أو أثناء كلامك مع من تحب فقد تجرحه، مواليد 21 الى 28 كانون الأول هم الأكثر تهورا في المساء. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 8 الصحة: 9

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