حولت الحكومة تراخيص رياض الأطفال في الجمعيات الخيرية إلى وزارة التربية والتعليم، بعد ان كان ترخيصها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية. واشترطت وزارة التربية والتعليم على كل جمعية تحتضن رياض اطفال دفع مبلغ 250 دينارا كرسوم وبدل طلب وبدل كشف هندسي، وهو الامر الذي اثار استياء مسؤولي الجمعيات.
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