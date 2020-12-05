776.5 مليون دينار فروقات التدقيق الضريبي في 11 شهرا

عمان-الغد- أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ارتفاع إجمالي الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة التي حققتها الدائرة نتيجة اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي قامت بها الدائرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتصل إلى ما مجموعه (776.5) مليون دينار نتيجة رفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي من خلال الإصلاحات الضريبية واعتماد أسس المعايير الدولية في التدقيق الضريبي.

وأشار إلى أن حصيلة إجراءات التفتيش الضريبي التي نفذتها الدائرة ارتفعت حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الى (406.6) مليون دينار رغم انخفاض عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال هذه الفترة حيث بلغت 1258 جولة تفتيشية في حين كان عدد هذه الجولات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 ما مجموعه 2627 جولة تفتيشية.

وبين أبو علي ان انخفاض عدد الجولات التفتيشية هذا العام إلى نصف العدد مقارنة بالجولات التي تمت العام الماضي وارتفاع قيمة التحققات الناجمة عن هذه الجولات دلالة واضحة على كفاءة ونجاح خطة التدقيق والتفتيش الضريبي وكذلك لحسن الإجراءات التي تنفذها الدائرة.

ويذكر أن إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ارتفعت الى 391 مليون دينار مقارنة مع 345 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 أي بزيادة مقدارها 45.7 مليون دينار ونسبتها 13 %.

وبلغت مجموع ايرادات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي شهدت ارتفاعا حيث بلغ مجموعها 4.269 مليار دينار، مقارنة مع 3.934 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 أي بزيادة مقدارها 335 مليون دينار وبنسبة زيادة 9 %.

وقدم شكره للمكلفين الذين قاموا بالمبادرة طوعيا بمراجعة الدائرة وتعديل البيانات الضريبية التي قاموا بتقديمها سابقا وللمكلفين الذين بادروا للإعلان عن دخولهم بشكل واقعي وصحيح وقاموا بتسديد الضرائب المترتبة عليهم.