الحمل

منذ 24 دقيقة

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يوم ليس جيدا بالنسبة اليك يا مولود الحمل، فليس لديك قابلية لفعل أي شيء وتشعر بالتعب في أنحاء جسمك قد تكون فترة الصباح والظهيرة هي أكثر أوقات العمل ضغطا لديك، احذر اتخاذ أي قرار في فترة ما بعد الظهر فانها فترة حرجة. اما في المساء فانه ليس من المفضل أن تخرج مع من تحب لانك لست في مزاج يسمح بسماع تعليقاته.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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