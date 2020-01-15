يوم جيد للمناقشات والتفاوض يا عزيزي، فإذا لديك عمل يعتمد على الاقناع فانه يومك لأن رأيك معمول به، كما إذا كان لديك امتحان، فإنك ستقوم به بكل براعة. جاذبيتك خاصة هذا اليوم ولكن هذا لن يساعدك في تفادي بعض المشاكل التي قد تواجهك مع من تحب في فترة المساء وبالاخص مواليد 24 إلى 30 نيسان (ابريل).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

