السرطان

منذ 24 دقيقة

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انت لست في وضع مريح وتشعر بهذا منذ الصباح، فانتبه في تصرفاتك وأفعالك ولا تكن متهورا بما تفعل لكي لا تفقد ما حصلت عليه من تقدم، المزاجية تؤثر عليك بشكل خاص في فترة ما بعد الظهر نظرا لكثرة المفاجآت والأحداث التي لا تروقك. كما أن لديك موعدا قد يلغى في فترة المساء مما يزيد من مزاجيتك أكثر، وبالأخص مواليد 27 إلى 30 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم إيجابي لجميع مواليد السرطان، وخاصة في مجالي العمل والعاطفة، فأنت حرك ونشيط ولا شيء يوقفك عن عمل ما تريد، قد تسمع التصفيق من رؤسائك في العمل لإنجازاتك، تنقلب الأحداث في المساء، وانتبه من مزاجيتك التي لن تقابل استحسانا من شريك حياتك، وخاصة اذا كنت من مواليد 23 الى 27 حزيران. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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