الأسد

منذ 24 دقيقة

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لديك الكثير اليوم لتقوم به فاستعد للمواجهة ومنذ ساعات الصباح الأولى، وخاصة أن لديك الكثير من التحديات لتقوم بها بالعمل ومن المؤكد انك ستنجح بكل ما تقوم به للحظ الذي يرافقك. في فترة الظهيرة قد يطرح موضوع يجعلك قلقا. اما في فترة المساء الأوضاع العائلية في منطقة الخطر فلا داعي لكلامك الجارح مع أفراد عائلتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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