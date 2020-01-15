الميزان

منذ 24 دقيقة

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يتحسن مزاجك ونفسيتك تدريجيا خلال هذا اليوم يا مولود الميزان وخاصة أن القمر يدعمك على كل المجالات، تعود ثقتك إلى نفسك وتبدأ الأفكار السوداء بالنزوح عن تفكيرك، يصلك خبر سار في فترة ما بعد الظهر مما يرسم الابتسامة على شفتيك. اما خلال هذا المساء فإنك قد ترجع الأمور إلى نصابها مع حبيبك وبالأخص لمواليد شهر أيلول (سبتمبر) فهم الأكثر حظا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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