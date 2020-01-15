يوم ممتاز فهو مليء بالأحداث لمصلحتك، كن على قدر المسؤولية اثناء توجيه بعض المسؤوليات لك من قبل رئيسك في العمل ولا تكن كسولا وغير مبال. كما عليك حفظ قرشك في فترة ما بعد الظهر والمساء ولا تكن مسرفا، العاطفة على اوجها في المساء وهناك تقدم عاطفي ملموس وخاصة لمواليد 23 إلى 31 آب (اغسطس).

نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

