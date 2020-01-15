العذراء

منذ 24 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم ممتاز فهو مليء بالأحداث لمصلحتك، كن على قدر المسؤولية اثناء توجيه بعض المسؤوليات لك من قبل رئيسك في العمل ولا تكن كسولا وغير مبال. كما عليك حفظ قرشك في فترة ما بعد الظهر والمساء ولا تكن مسرفا، العاطفة على اوجها في المساء وهناك تقدم عاطفي ملموس وخاصة لمواليد 23 إلى 31 آب (اغسطس).
نسب النجاح لهذا اليوم. العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

يوم جيد على الأصعدة كافة يا مولود العذراء، لكن لا تبالغ في توقعاتك، وكن أكثر واقعية، الصباح يبدأ بداية جيدة، لكن قد تصادف مشكلة في فترة الظهيرة تحل بسهولة، انتبه الى وضعك المادي، ولا داعي للإسراف بغير معنى، العاطفة جيدة في المساء، لكن قد تخرج كلمة من فم من تحب لن تعجبك تجعلك عصبيا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

وأخيرا انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه يا عزيزي برج العذراء، فاليوم تلاحظ الفرق وخاصة انك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك، ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلا هذا اليوم، فجرب حظك في المساء فقد تربح مبلغ لا بأس به، وبالأخص مواليد 2 الى 11 أيلول (سبتمبر). نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

لقد فقدت الصبر من الأمور التي تحدث معك منذ يومين، لا تقلق فقاربت الأمور أن تتغير لمصلحتك، لكن عليك تمرير فترتي الصباح والظهيرة على خير، فهنالك كثير من التحديات بانتظارك في المساء، وبالأخص بعد الساعة الخامسة، تشعر بالقوة والنشاط ونفسيتك تتحسن الى الأفضل، وبالأخص مواليد 23 الى 27 آب (سبمتبر). نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 6 الصحة: 7

منذ 3 أيام

الساعات الصباحية الأولى هي الأخيرة التي تدعمك لتسيير جميع أمورك، لكن في فترة ما بعد الظهر سوف يبدأ مزاجك بالتغير الى الأسوأ، كما أنك سوف تكون حساسا لأي كلمة سوف توجه لك، وخاصة من أفراد عائلتك، عليك أن تنتبه إلى صحتك وقيادتك، وفي المساء قد تزورك الكآبة، فمن الأفضل أن تبقى في البيت لأن الخروج وعدمه سيان. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock