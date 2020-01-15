كثير من الاسئلة تدور في عقلك من دون أن تجد الاجابة عليها وشكك بكل الذين حولك يشعرك بالوحدة والظلم. قد تسيطر عليك العصبية في فترة الظهيرة، كما أن مشاكل وضغوطات في العمل تبدأ في التأثير عليك ابتداء من فترة ما بعد الظهر لذلك عليك بالهدوء وعدم الانفعال.

عليك الاعتناء بصحتك في المساء وبالأخص المواليد الأكثر توترا هم مواليد 23 إلى 31 تشرين الأول (اكتوبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

