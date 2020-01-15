الجدي

منذ 24 دقيقة

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تشعر بالغضب والعصبية ومن يوجه لك كلمة تبادره بمائة كلمة مقابلها، اهدأ وحاول أن تخبئ انفعالاتك وخاصة انك اليوم مربط اليدين على أعمالك المتراكمة. في المساء ليس هنالك تحسن وعليك الحذر اثناء قيادتك لسيارتك وبالأخص مواليد 26 إلى 31 كانون الثاني (يناير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

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