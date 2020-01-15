القوس

منذ 24 دقيقة

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يوم هادئ بعض الشيء يا مولود القوس ولكن لديك بعض الحظوظ وخاصة على المستوى المالي فقد يصلك مبلغ لا بأس به يحسن من وضعك المالي، في فترة ما بعد الظهر قد تواجه بعض الصعوبات في العمل سببها كسلك وتراكم الأعمال لديك.
اما المساء فإنك تخصصه لمن تحب أو لقضاء وقت جيد مع الأصدقاء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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