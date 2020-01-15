الدلو

منذ 24 دقيقة

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“قوة شخصية، شجاعة، وحظ داعم بقوة ” هذه مجمل شخصيتك لهذا اليوم يا مولود الدلو، فأنت مدير ناجح وموظف مجتهد ونشيط ، تعرف كيف تصدر القرارات وكيف تعالج الأمور عندما تواجهك في فترة الظهيرة، المساء سوف يكون جيد وسهرة غير متوقعة قد تقابلك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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العمل كل ما يهمك، ففي فترة الظهر ضغط العمل يزداد عليك وترمى عليك بعض المسؤوليات من زملائك في العمل، مما يشعرك ببعض الضغط والعصبية. لكن في المساء احذر من تهورك أكان في قيادتك سيارتك أو أثناء كلامك مع من تحب فقد تجرحه، مواليد 21 الى 28 كانون الأول هم الأكثر تهورا في المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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