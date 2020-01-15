تفتح أمانة عمان الكبرى في الخامس عشر من الشهر المقبل باب استقبال طلبات التعيين لوظيفة عامل وطن إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني وذلك لفسح المجال أمام جميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط مقابلة لجنة مختصة بالتعيين. ويشار إلى أن الأمانة استحدثت على جدول تشكيلاتها للعام الجاري 500 وظيفة عامل وطن.