تفتح أمانة عمان الكبرى في الخامس عشر من الشهر المقبل باب استقبال طلبات التعيين لوظيفة عامل وطن إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني وذلك لفسح المجال أمام جميع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط مقابلة لجنة مختصة بالتعيين. ويشار إلى أن الأمانة استحدثت على جدول تشكيلاتها للعام الجاري 500 وظيفة عامل وطن.
مقالات ذات صلة
أرسلت نقابة المهندسين إلى أعضائها رسائل على هواتفهم، تفيد بأنه تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن جائزة أفضل منتج أردني في قطاع الصناعات الكيماوية إلى إشعار آخر، وذلك نظرا للظرف الذي تمر به النقابة فيما يتعلق بإضراب المهندسين في القطاع العام، على أن تقوم النقابة بإعلامهم لاحقا بالموعد الجديد.
منذ 24 دقيقة
معاناة وكلف مالية أصبح يتحملها الراغب في الحصول على الإقرار الضريبي، بالرغم من التحول إلى النظام الإلكتروني، حيث يُعطى المراجع لدائرة ضريبة الدخل رقما سريا واسم مستخدم، ويطلب منه استخراج ذلك إلكترونيا، ولكن العديد من المراجعين لا يعرفون القيام بذلك، ما يضطرهم إلى التوجه إلى مكاتب خدمات خاصة خارج الدائرة ودفع مبلغ يتراوح بين 10-25 دينارا، سيما وأنه تم التعميم على موظفي الدائرة عدم القيام باستخراج الإقرار الضريبي والحصول على البراءة الضريبية للمراجعين.
منذ 24 دقيقة
ما زال ذوو الإعاقة وخاصة المعاقين حركيا في العقبة، بانتظار قيام سلطة العقبة بإكمال الممرات الآمنة الخاصة بهم على شواطئ المدينة بعد أن توقفت قبل 8 أشهر.. وكانت الممرات الخاصة جاءت بعد مطالبات من ذوي الإعاقة ومشروع لكسب التأييد، بضرورة إقامتها على الشاطئ.
منذ 24 دقيقة
حولت الحكومة تراخيص رياض الأطفال في الجمعيات الخيرية إلى وزارة التربية والتعليم، بعد ان كان ترخيصها من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية. واشترطت وزارة التربية والتعليم على كل جمعية تحتضن رياض اطفال دفع مبلغ 250 دينارا كرسوم وبدل طلب وبدل كشف هندسي، وهو الامر الذي اثار استياء مسؤولي الجمعيات.
منذ يوم واحد