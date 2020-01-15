معاناة وكلف مالية أصبح يتحملها الراغب في الحصول على الإقرار الضريبي، بالرغم من التحول إلى النظام الإلكتروني، حيث يُعطى المراجع لدائرة ضريبة الدخل رقما سريا واسم مستخدم، ويطلب منه استخراج ذلك إلكترونيا، ولكن العديد من المراجعين لا يعرفون القيام بذلك، ما يضطرهم إلى التوجه إلى مكاتب خدمات خاصة خارج الدائرة ودفع مبلغ يتراوح بين 10-25 دينارا، سيما وأنه تم التعميم على موظفي الدائرة عدم القيام باستخراج الإقرار الضريبي والحصول على البراءة الضريبية للمراجعين.