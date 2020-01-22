عمان- ثمّنت جمعية المطاعم السياحية الاردنية، لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم مع المعنيين في القطاع السياحي الذي جاء للتأكيد على حرص جلالته للنهوض بالقطاع.

وأكد رئيس الجمعية عصام فخرالدين في بيان صحافي اليوم، أن جلالة الملك شدد على ضرورة التركيز على الأولويات في القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة وجاهزية المنشآت.

وبيّن فخرالدين أن جلالته أكد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي في زيادة عجلة النمو الاقتصادي ، وضرورة التركيز على تشاركية العمل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار فخرالدين الى أن جمعية المطاعم السياحية أكدت خلال اللقاء مع جلالته على أن القطاع السياحي له اثر كبير وهو الحل لتحقيق ارقام نمو سريعة في الاقتصاد، وان القطاع السياحي يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشرة .

واوضح فخرالدين أن الجمعية ايضا طالبت بضرورة تمكين القطاع السياحي من خلال ازالة جميع اشكال التحديات والمعيقات التي تواجة القطاع كتعديل والاستقرار في بعض الأنظمة والتشريعات الناظمة، بالاضافة الى ارتفاع كلف الطاقة والرسوم والضرائب وارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والتراخيص وتنظيم العمالة الوافدة.

واشار فخرالدين الى أن اللقاء مع جلالة الملك تطرق أيضا الى ضرورة تسهيل التمويل وكلفة على القطاع السياحي لتحقيق التنمية وان يكون القرض السياحي طويل الأمد وبنسب فوائد منخفضة.

وأضاف فخرالدين، أن الجمعية تطرقت خلال اللقاء إلى ضرورة أن تكون وزارة السياحة مرجعية اتخاذ القرارات التي تخص الشأن السياحي، وان لا يتخذ أي قرار له علاقة بالقطاع الا من خلال وزارة السياحة، باعتبارها مظلة لكافة المؤسسات وتنظم أداء العاملين في القطاع.