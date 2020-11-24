78 وفاة و4586 إصابة جديدة بكورونا

عمان -الغد – سُجِّل الأردن اليوم الثلاثاء 78 وفاة و 4586 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب موجز إعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت كما يلي:

– (1810) في محافظة العاصمة عمّان.

– (663) في محافظة إربد.

– (466) في محافظة الزرقاء.

– (349) في محافظة المفرق.

– (330) في محافظة البلقاء.

– (290) في محافظة مأدبا.

– (189) في محافظة عجلون.

– (157) في محافظة العقبة.

– (141) في محافظة الطفيلة.

– (96) في محافظة الكرك.

– (51) في محافظة معان.

– (44) في محافظة جرش.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (192,996) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (65,183) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (241) حالات، فيما غادرت (256) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,128) حالة، منهم (460) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,419) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (125,433) حالة.

– تمّ إجراء (24,664) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,408,242) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (18,6%).

إجراءات أخرى:

•تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).

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