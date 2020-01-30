يوم به كثير من الأحداث والقرارات المهمة، وقد يكون بعضها مصيريا يا صديقي، لذلك عليك بالهدوء والتفكير بروية قبل قول نعم أو لا، ولا تجعل أي عرض يغريك، في المساء الأوضاع جيدة، لكنك تفضل الجلوس في البيت، فالعائلة تطلب وجودك، مواليد 2 الى 12 آذار هم الأكثر استفادة من هذه الوضعية.



نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10