الحوت

منذ ساعة واحدة

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يوم به كثير من الأحداث والقرارات المهمة، وقد يكون بعضها مصيريا يا صديقي، لذلك عليك بالهدوء والتفكير بروية قبل قول نعم أو لا، ولا تجعل أي عرض يغريك، في المساء الأوضاع جيدة، لكنك تفضل الجلوس في البيت، فالعائلة تطلب وجودك، مواليد 2 الى 12 آذار هم الأكثر استفادة من هذه الوضعية.

نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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إعادة الحسابات أتى موعدها، فستتغير أفكارك وقراراتك التي اتخذتها منذ وقت قريب جداً، وتبدأ التفكير بمنطقية إثر حدث فاجأك كثيراً، وأظهر لك أن ما فعلته كله خاطئ. في المساء تبدو أكثر ثقة بنفسك وأفعالك، ومصالحة من تحب شيء عادي، فلا تتكبر عليه، وكن أكثر سهولة معه لتتمتع معه بهذه الليلة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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