786.5 مليون دينار أرباح الفوسفات للربع الثالث قبل الضريبة

حققت شركة مناجم الفوسفات الاردنية ارتفاعا كبيرا في صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 786.5 مليون دينار ، وبنسبة تحسن مقدارها 224.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 242.384 مليون دينار.

كما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة، بحسب نتائج اعمالها للربع الثالث من العام الحالي، 600.2 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها 232 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 180.7 مليون دينار.

واظهرت النتائج ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية للشركة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 723.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 227مليون دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 219 بالئمة .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت ارتفاعا في صافي المبيعات لنهاية الربع الثالث لهذا العام، والذي بلغ مليارا و400 مليون و267 ألف دينار، بنسبة زيادة مقدارها 102 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 693.5 مليون دينار.

كما أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة تكلفة المبيعات/ الى المبيعات بمقدار 15.3 بالمئة، وبنسبة تحسن 28.8 بالمئة نتيجة لنجاح خطط ومشاريع خفض الكلف وكفاءة إدارة الموارد.

وفيما يتعلق بأرقام قائمة المركز المالي للمجموعة، قال الذنيبات، ان التقرير أظهر تحسنا كبيرا في نتائجها لنهاية الربع الثالث حيث ارتفعت قيمة صافي اجمالي الموجودات بمقدار 456.8 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 30 بالمئة مثلما انخفضت مديونية الشركة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، بمقدار 16.73 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 25 بالمئة .

وأشار الى ان النتائج أظهرت ارتفاعا في كميات انتاج الفوسفات الخام لتبلغ 8.495 مليون طن، فيما بلغت لنفس الفترة من العام الماضي 7.050 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 20.5 بالمئة ، فيما ارتفعت كميات الفوسفات الخام المباعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، الى 8.283 مليون طن، وبنسبة زيادة 19.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 6.928 مليون طن.

وأوضح الذنيبات، ان كميات سماد الداب المباعة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 547.292 ألف طن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 526.191 ألف طن وبنسبة انجاز من الخطة التسويقية بلغت 106.48 بالمئة .

كما أظهر التقرير تحسنا حسب القطاعات والشركات التابعة والحليفة، تمثل بارتفاع أرباح وحدة الفوسفات لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبلغ نحو 515.8 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 243.5 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 150.1 مليون دينار، في حين ارتفعت أرباح وحدة السماد في الشركة، لتبلغ 94.938 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 126 بالمئة ، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 41.930 مليون دينار.

وأوضح ان النتائج أظهرت ارتفاعا بأرباح الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 96.269 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 172بالمئة ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 35.4 مليون دينار.

وارتفعت كذلك أرباح الشركة اليابانية الأردنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 8.349 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 166 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت في حينه 3.136 مليون دينار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، بحسب الذنيبات، ارتفاعا في حصتها من أرباح الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 57.476 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 107بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 27.728 مليون دينار.

وارتفعت حصة الشركة من أرباح المشروع الاندونيسي لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 8.907 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 547بالمئة مقابل صافي خسارة لذات الفترة من العام الماضي بلغت (1.994) مليون دينار.

واكد الذنيبات، أن هذه النتائج غير المسبوقة للشركة في الأرباح والمبيعات وكميات الانتاج، تعكس نجاح وشمولية خطط الشركة، وجهود العاملين بها، وكفاءة إدارة مواردها في جميع المجالات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، إن الشركة استطاعت خلال هذا العام الدخول الى السوق الأوروبي لتصدير الفوسفات الخام خاصة سوق النرويج، مضيفاً أن الشركة مستمرة في مشاريعها وخططها الاستراتيجية ومراكمة الإنجازات، وتنفيذ البرامج التطويرية وفق أحدث الطرق العالمية في تحسين وتنويع الإنتاج.

وأضاف، إن الشركة عملت منذ بداية العام الحالي على توسيع شراكاتها العالمية من خلال عقد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركاء والمستثمرين الجدد لضمان زيادة الحصة السوقية للفوسفات، وزيادة الكميات المباعة للأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، مبينا أن الشركة باشرت تصدير الفوسفات الى الأسواق الماليزية والاندونيسية، لغايات الاستخدام المباشر وذلك نتيجة لجهود الشركة مجال البحث والتطوير وكذلك البحث عن اسواق جديدة وتعظيم القيمة المضافة لإنتاجها.

واوضح الرواد، أن مشاريع وخطط الشركة، شملت أيضا العمل على زيادة الطاقة التخزينية لمستودعات خام الفوسفات المعدة للتصدير في العقبة بمقدار 500 ألف طن؛ تضاف الى المستودعات الحالية التي تتسع لـ 250 ألف طن وصولا الى طاقة تخزينية للفوسفات تصل الى 750 ألف طن.

وشملت مشاريع الشركة، بحسب الرواد، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديباك الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك في الاردن يقوم على استخدام الفوسفات الأردني، وتصدير كمية الإنتاج كاملة الى السوق الهندية، مشيراً الى ان الفريق الفني لشركة ديباك أنهي زيارته للأردن قبل عدة ايام.

ووقعت اتفاقية مع شركة (سولار ووتر) البريطانية؛ لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، لتوفير احتياجات المجمع الصناعي التابع للفوسفات في العقبة من المياه الصناعية.

وقال، ان الشركة وقعت كذلك، مذكرة تفاهم مع احدى الشركات المحلية لمعالجة المياه الناتجة عن غسيل الفوسفات في منجم الشيدية واستخدام الطاقة الشمسية لهذه الغاية، ومذكرة أخرى مع مجموعة منير سختيان التجارية؛ لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.

كما وضعت الشركة حجر الأساس لمصنع غسيل وتعويم الفوسفات في منطقة الشيدية وبحجم استثمار بلغ 85 مليون دولار، بالتعاون مع الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية؛ للاستفادة من الكميات الكبيرة من الفوسفات ذات الجودة المنخفضة، والمتكدسة منذ سنوات، وإعادة إنتاجه بجودة عالية.

واكد الرواد، ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة الشركة على تصدير كميات اعلى من الفوسفات الخام، متوقعا البدء بالأعمال الانشائية للمصنع، الذي تم تصميمه من قبل شركة جاكوب الأميركية، قبل نهاية العام الحالي.

وبين أن مجلس إدارة الشركة، وافق على طرح عطاء لإنشاء خزانين للأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة وفق أحدث متطلبات السلامة العامة والأمان وزيادة الطاقة التخزينية من هذه المادة، في وقت تعمل الشركة على زيادة الطاقة الانتاجية لوحدة حامض الفسفوريك في المجمع من اجل زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة للتقليل من استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية.

وتدرس شركة مناجم الفوسفات الاردنية، بحسب الرواد، مع عدد من الشركات العالمية، إمكانية إنتاج الفسفور الأصفر من الفوسفات ضمن أحدث الوسائل والتكنولوجيا المتطورة، كما تدرس الجدوى الاقتصادية من رفع الطاقة الإنتاجية الى الضعف بمصانع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات.

وبين أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة (آلو فلوريد ليميتد) الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج فلوريد الألمنيوم في منطقة الشيدية بمحافظة معان، متوقعا البدء بأعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع في الربع الأول من العام المقبل.

وبين الرواد ان شركة الفوسفات وشركة (بي كي جي) الاندونيسية وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع في العقبة كشراكة بين الطرفين لإنتاج سماد (NPK)بطاقة إنتاجية تصل الى 500 الف طن، مشيراً الى ان الفريق الفني لهذه الشركة انهى زيارته لشركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل عده أيام.

وفي باب المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، أوضح الرواد، أن الشركة دعمت المبادرة الملكية لإقامة مشروعات زراعية في البادية الجنوبية بمبلغ 1.5 مليون دينار، ووقعت اتفاقيتين لدعم بلديتي الحسا والسلطاني في جنوب المملكة.

كما تبرعت الشركة بقطعة أرض في منطقة الرصيفة لبناء مدارس، فيما وزعت 10 آلاف حقيبة مدرسية، ودعمت إنشاء مختبرات للحاسوب في عدد من المدارس وتزويدها بألواح تفاعلية، اضافة الى دعم عدد من الجمعيات والأندية الرياضية.

كما طرحت الشركة عطاء على نفقتها الخاصة، لإنشاء طريق جديد يصل منجم الشيدية بالمثلث القديم باتجاه مدينة معان بطول 17 كيلومترا.

وبين ان الشركة أعدت الوثائق اللازمة لطرح عطاء تنفيذ مركز الإسعاف الأولي المتطور في المجمع الصناعي التابع للشركة في محافظة العقبة؛ لخدمة قطاع الصناعة في المنطقة الجنوبية بالمحافظة.

كما طرحت الشركة عطاء لإنشاء مركز للإسعاف المتطور في منطقة الشيدية، ومركز للدفاع المدني على نفقتها الخاصة لخدمة شركاتها القائمة في المنطقة والمجتمعات المحلية فيها

وأشار الرواد الى ان اعمال إعاده تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة ستنتهي نهاية هذا العام ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة وبكلفة تقديرية تجاورت 30 مليون دينار.

–(بترا)