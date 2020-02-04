ما يزال مسلسل المفاجآت مستمرا معك في جزئه الثاني، فحاول أن تهدئ من سير الأمور حولك، ولا تجعل الأحداث تأخذك في دوامة، لأن التردد قد يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر، ويجعلك تائها نوعا ما، ما يزال يجب عليك أن تنتبه لصحتك، وخاصة لمواليد 2 الى 10 آذار، فهم الأكثر توترا لهذا اليوم. في المساء تتحسن أمورك مع بقاء الجو لديك ليس بصاف.



نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 5 من 10