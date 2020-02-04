الحوت

منذ ساعتين

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ما يزال مسلسل المفاجآت مستمرا معك في جزئه الثاني، فحاول أن تهدئ من سير الأمور حولك، ولا تجعل الأحداث تأخذك في دوامة، لأن التردد قد يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر، ويجعلك تائها نوعا ما، ما يزال يجب عليك أن تنتبه لصحتك، وخاصة لمواليد 2 الى 10 آذار، فهم الأكثر توترا لهذا اليوم. في المساء تتحسن أمورك مع بقاء الجو لديك ليس بصاف.

نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 5 من 10

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انتبه إلى صحتك فقد تكون الأكثر تضررا اليوم، وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للمفاجآت والتغييرات فتصل الى أوجها في فترة الظهيرة، فنصيحة لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها، المساء سيكون جيدا نسبيا، وجلسة مع الحبيب متوقعة، لكنها لن تكون كما تريد. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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