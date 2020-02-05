الحمل

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

توقع أن يحدث أي شيء اليوم وهذا معناه انه ليس بالضروري أن يكون سيئا بل ترجح الكفة بأن يكون كذلك لذا عليك الحذر وعدم اعطاء أي قرار دون التفكير به جيدا. يوم يجعلك تعيد الحسابات مع كل الموجودين حولك وذلك لموقف قد تتعرض له في فترة ما بعد الظهر. اما في المساء فإن الأمور العاطفية ليست على ما يرام وقد تحدث مشاجرة بينك وبين من تحب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

أوضاعك العملية هي أكثر ما يهمك اليوم يا مولود الحمل، لكن دعني أقل لك إنك ناجح ونشيط، وتقوم بكل أعمالك بمهارة، لا تفقد دبلوماسيتك عندما يستفزك أحد زملائك في فترة ما بعد الظهر، المساء جيد لتقوم بالترفيه عن نفسك، وخاصة أن هنالك دعوة ستوجه إليك فجأة، وستكون مسرورا بها، الأكثر نشاطا هم مواليد 3 الى 12 نيسان. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة :9 من 10

منذ يوم واحد

عليك بترتيب أمورك حتى لا تصاب باللخبطة، وتنتقل العجقة من مكتبك الى عقلك، وذلك لكثرة الأحداث والمسؤوليات التي ستمر عليك اليوم، الحظ سيكون الى جانبك في الظهيرة، فالأمور ستمشي معك كما تريد، لكن عليك بترك العصبية، وأن تكون أكثر صبرا في فترة ما بعد الظهر لمشكلة قد تمر بها. المساء جيد للخروج مع الأصدقاء، والتنفيس عن نفسك بعد هذا اليوم المليء بالأحداث. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

الأمور العملية هي أكثر ما يهمك اليوم يا مولود الحمل، فأحرص على أن تؤدي أعمالك بكل دقة وحرص، لأن لديك بعض التعقيدات قد تطرأ في فترة الظهيرة، وما بعدها، في فترة المساء تخصص وقتك لأمورك الشخصية، والتبضع لكن احذر على نفسك من المصاريف الزائدة، وخاصة لمواليد 25 الى 31 آذار (مارس). نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

منذ 3 أيام

الأمور العاطفية متوترة يا عزيزي الحمل، هذا ما يشغل بالك في هذا النهار، مما يجعل تركيزك على عملك قليلا جدا، احذر من الوقوع في الأخطاء في فترة ما بعد الظهر لأنك ستحاسب بشدة، في المساء تنهمك بأمورك العائلية، فإما دعوة عشاء أو أمر عائلي يطرح للمناقشة بينكم. نسب النجاح من 10: العمل 7 العاطفة : 9 الصحة : 9

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock