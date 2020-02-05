الثور

منذ 26 دقيقة

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الأعمال تأخذ وقتك بشكل كبير يا عزيزي الثور ولديك العديد من الأمور للقيام بها وخاصة في فترة الصباح والظهيرة. في فترة ما بعد الظهر تكثر تحركاتك ولديك العديد من الالتزامات على نطاق العائلة. في فترة المساء الخروج مع الاصدقاء وارد للترفيه قليلاً عن نفسك وتغيير الاجواء من حولك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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