الجوزاء

منذ 26 دقيقة

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الأمور المالية تشغلك يا صديقي الجوزاء فأنت في وضع متأزم. في فترة الظهيرة، الأعمال تأخذ وقتك وقد تخرج عصبيتك جلياً في فترة ما بعد الظهر. في المساء الاوضاع العاطفية ممتازة جداً وهنالك تقدم على هذه الناحية وخاصة لمواليد شهر أيار (مايو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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أمورك في العمل جيدة جدا بل ممتازة، وأنت تتحرك بكل حرية وشخصيتك تفرض نفسها على من حولك وآراؤك وكلامك مسموعان عند الآخرين، في فترة ما بعد الظهر حافظ على الأولويات، ولا تكن ثقتك بنفسك أكثر مما يجب. في فترة المساء حاول أن تتصالح مع من أغضبتهم أمس، أكثر المحظوظين اليوم هم مواليد 1 الى 11 حزيران. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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