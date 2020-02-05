الأمور المالية تشغلك يا صديقي الجوزاء فأنت في وضع متأزم. في فترة الظهيرة، الأعمال تأخذ وقتك وقد تخرج عصبيتك جلياً في فترة ما بعد الظهر. في المساء الاوضاع العاطفية ممتازة جداً وهنالك تقدم على هذه الناحية وخاصة لمواليد شهر أيار (مايو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10