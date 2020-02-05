الأسد

منذ 25 دقيقة

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بدأت الفترة العصيبة يا مولود الأسد فاليوم عليك الانتباه في كل ما تفعله وان تتوخى الحذر في كلامك وقراراتك. يوم فيه المشاكل قد تقف لك بالمرصاد في كل ما تقوم به، اما في فترة المساء فإن الاجواء العصيبة والمتوترة قد تسيطر عليك مما يجعلك تشعر ببعض الكآبة والملل وبالاخص ان ليس هنالك شيئا لتفعله.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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