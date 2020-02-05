الميزان

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اليوم تبدو أكثر جدية في اعمالك وفي القيام بها بعد فترة الاهمال التي مررت بها يا صديقي. بعض القرارات المهمة عليك اتخاذها في فترة ما بعد الظهر وقد تعمل على تغيير جذري في حياتك فعليك التفكير جيدا بها لان تردداتها سوف تبقى لوقت طويل. في المساء مزاجك لن يجعلك تلبي دعوة أي شخص للخروج.
نسب النجاح لهذا اليوم
.العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

مقالات ذات صلة

قوة، طموح، وإنجاز هذا ما سيحصل لك اليوم، فهناك الكثير من الأمور الجيدة التي ستحدث تأثيرا على حياتك، وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة اللتين تشهدان العديد من المفاجآت السارة والأخبار التي ستسرك. في فترة ما بعد الظهر قد يصيبك بعض الضياع، لكن المساء واعد وبه كثير من الأمور التي قد تنال إعجابك، فكل شيء يسير كما ترغب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

الحظ ما يزال يدعمك يا مولود الميزان، وقد تلاحظ ذلك من المال الذي قد يدخل الى جيبك ومن بعض الأخبار الجيدة في الصباح. في فترة الظهيرة قد تنشغل بالعديد من الأمور التي قد تجعلك تنسى موعدا مهما في فترة ما بعد الظهر. رغبتك بالانتقام ستشعر بها بقوة في المساء، وخاصة من ناحية من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

ما تزال الأمور العملية في مقدمة اهتماماتك يا مولود الميزان، وخاصة أن كل الضغوطات مركزة عليك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، التأخير في العمل وارد لهذه الليلة، فليس من المحبذ أن تقطع المواعيد التي قد لا تلتزم بها في المساء، الكآبة والملل قد يزورانك هذه الليلة، فحاول ألا تجعلهما ينتصران عليك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 6 الصحة: 9

منذ 4 أيام

تبدو كسولا منذ الصباح، وليس لديك الرغبة بفعل شيء سوى البقاء في سريرك أو التمتع باستراحة في البيت، لكن أمنياتك لن تصبح حقيقية، فالأجواء الغائمة خارجا ستكون متواجدة داخلا في منزلك، حاول الهدوء وعدم التهور بأي عمل خاصة في المساء، فكلامك المتهور لن يترك مجالا للوفاق مع حبيبك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 6 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock