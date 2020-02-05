الدلو

منذ 26 دقيقة

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يوم به كثير من المواعيد والتحركات وقد تكون فترة الصباح هي الاوفر حظاً للقيام بهذه الامور. في فترة الظهيرة تصبح كالحجر لا تقتنع بأي كلام قد يوجه اليك وتستفز الاخرين حولك بعنادتك. في فترة ما بعد الظهر تندم على امر فعلته في الصباح لكن الحظ يعدل لك الامور. المساء جيد لتلبية دعوة اجتماعية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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الحظ في صفك اليوم أيضا، فبإمكانك فعل ما تريد والبدء بأي مشروع تريده، فالأوضاع جيدة وخاصة في فترة النهار، حيث تسير معك الأمور كما ترغب وتشتهي، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر يسعدك كثيرا، وخاصة على المجال العاطفي، المساء قد يشهد بعض المناقشات العائلية، فالأفضل الخروج من البيت. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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