يوم به كثير من المواعيد والتحركات وقد تكون فترة الصباح هي الاوفر حظاً للقيام بهذه الامور. في فترة الظهيرة تصبح كالحجر لا تقتنع بأي كلام قد يوجه اليك وتستفز الاخرين حولك بعنادتك. في فترة ما بعد الظهر تندم على امر فعلته في الصباح لكن الحظ يعدل لك الامور. المساء جيد لتلبية دعوة اجتماعية.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

