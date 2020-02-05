العقرب

منذ 26 دقيقة

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يوم من أحلى الأيام الجميلة التي تعيشها في هذا الشهر يا صديقي العقرب فعليك استغلاله، فالحظ الذي يدعمك اليوم سوف يفتح لك الطرقات ويجعل ابتسامتك على محياك طول اليوم. اما المساء فيعد الفترة الأفضل خلال هذا اليوم لسهرة سوف تنال اعجابك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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