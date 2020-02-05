القوس

منذ 26 دقيقة

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خرجت من الدوامة التي عشت بها في الأيام الماضية وتبدو أفضل حالا لكن الأعمال لا تتركك وشأنك وتحاول الضغط عليك بكل قوتها وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة . في فترة ما بعد الظهر لديك بعض المشاكل العالقة لكنها تحل. في المساء لا يوجد اي من المخططات والبرامج مما يجعلك ملازماً للبيت شاعرا ببعض الملل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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