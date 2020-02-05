خرجت من الدوامة التي عشت بها في الأيام الماضية وتبدو أفضل حالا لكن الأعمال لا تتركك وشأنك وتحاول الضغط عليك بكل قوتها وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة . في فترة ما بعد الظهر لديك بعض المشاكل العالقة لكنها تحل. في المساء لا يوجد اي من المخططات والبرامج مما يجعلك ملازماً للبيت شاعرا ببعض الملل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

