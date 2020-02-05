الجدي

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لن اقول لك أسكت بل أفضل ان لا ترى وان لا تسمع، فهذا قد يخفف من تهورك وعصبيتك. يوم به كثير من الأعمال والضغوطات وقد لا تتكلم كثيراً وانما ترد على الآخرين بحركة من رأسك. اما أسوأ فترة فهي فترة ما بعد الظهر لما من موقف قد تتعرض له. في فترة المساء انتبه الى تصرفاتك لكي لا توقعك بمشاكل مع من تحب وخاصة مواليد شهر كانون الأول (ديسمبر) الاكثر توتراً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

شكلك أخاذ واعتناؤك بمظهرك الخارجي له أثر كبير على الناس حولك، فأنت من الأشخاص المميزين ولديك جاذبية تجذب الجنس الآخر إليك، كف عن عنادك اليوم، ولا تلاحق كل كلمة تخرج من فم الآخرين، فلن تصل الى نتيجة. في المساء الأوضاع تصب في صالحك، وبالأخص عند خروجك ووجودك بين الآخرين، فجاذبيتك عالية. نسب النجاح لهذا اليومالعمل :9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يوم واحد

عليك الإسراع بتنفيذ ما تريد عمله اليوم، وخاصة في فترة الصباح التي تعد داعمة بالنسبة إليك، أما فترة ما بعد الظهر فتعد هادئة جدا، وخالية من الأحداث سواء كانت سلبية أو ايجابية، مما يجعلك تلتفت الى أمورك العائلية، وتنفيذ بعض التزاماتها. في فترة المساء قد يكون لديك بعض الأمور الجيدة، وقد تستمتع برفقة أصدقائك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

أنت عصبي منذ لحظة نهوضك من النوم، وتعامل الآخرين، وخاصة عائلتك بعدم الصبر والانفعال، لذلك يكون يومك جيدا، لكن مزاجك ليس على ما يرام. الذكاء في فترة ما بعد الظهر يجعلك تجتاز بعض العقبات، المساء لا بأس به، لكنك قد تفضل البقاء في البيت، لأنك تريد إعطاء الوقت لعائلتك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 4 أيام

يوم حافل بالأحداث مثل أمس، ولا يوجد هنالك تغير يذكر سوى أن عليك ترك الأمور تسير بنفسها بدون التدخل بها، اذا كنت تفكر في إصدار قرار أو مبادرة عائلية أو عاطفية، فيفضل تأجيل أي شيء الى يوم آخر أو الى الأسبوع المقبل، لأنك لن تستطيع توقع النتائج. في المساء عليك الانتباه إلى صحتك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 6 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock