لن اقول لك أسكت بل أفضل ان لا ترى وان لا تسمع، فهذا قد يخفف من تهورك وعصبيتك. يوم به كثير من الأعمال والضغوطات وقد لا تتكلم كثيراً وانما ترد على الآخرين بحركة من رأسك. اما أسوأ فترة فهي فترة ما بعد الظهر لما من موقف قد تتعرض له. في فترة المساء انتبه الى تصرفاتك لكي لا توقعك بمشاكل مع من تحب وخاصة مواليد شهر كانون الأول (ديسمبر) الاكثر توتراً.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

