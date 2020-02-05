الحوت

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم ممتاز يا عزيزي الحوت وتلاحظ انك قوي ونشيط ومختلف عن الايام السابقة، الحظ يزورك اليوم ليزيح بعض الهموم والمشاكل التي احاطتك، الابتسامة لا تغادر شفتيك في المساء وفرصة جيدة لعمل بعض المخططات مع الاصدقاء لتقضية امسية شيقة. لكن عليك الابتعاد عن الوساوس والتفكير الكثير في الليل المتأخر.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

ما يزال مسلسل المفاجآت مستمرا معك في جزئه الثاني، فحاول أن تهدئ من سير الأمور حولك، ولا تجعل الأحداث تأخذك في دوامة، لأن التردد قد يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر، ويجعلك تائها نوعا ما، ما يزال يجب عليك أن تنتبه لصحتك، وخاصة لمواليد 2 الى 10 آذار، فهم الأكثر توترا لهذا اليوم. في المساء تتحسن أمورك مع بقاء الجو لديك ليس بصاف. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ يوم واحد

انتبه إلى صحتك فقد تكون الأكثر تضررا اليوم، وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للمفاجآت والتغييرات فتصل الى أوجها في فترة الظهيرة، فنصيحة لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها، المساء سيكون جيدا نسبيا، وجلسة مع الحبيب متوقعة، لكنها لن تكون كما تريد. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يومين

إنه أكثر الأيام ضغطا خلال هذا الأسبوع، فأنت ستكون في حيرة من أمرك، ماذا أفعل أهذا أم ذاك، سيكثر الطلب عليك في فترة الظهيرة من ناحية العمل، مما يجعلك عصبيا، تفقد السيطرة تماما في فترة ما بعد الظهر، لكن ابق على دبلوماسيتك ولا داعي للتهور. المساء جيد، وقد لا تجلس في البيت. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ 4 أيام

يوم به كثير من الأحداث والقرارات المهمة، وقد يكون بعضها مصيريا يا صديقي، لذلك عليك بالهدوء والتفكير بروية قبل قول نعم أو لا، ولا تجعل أي عرض يغريك، في المساء الأوضاع جيدة، لكنك تفضل الجلوس في البيت، فالعائلة تطلب وجودك، مواليد 2 الى 12 آذار هم الأكثر استفادة من هذه الوضعية. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 6 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock