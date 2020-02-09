شكا مرتادو السوق التجاري في إربد من سرقة محافظهم ونقودهم من قبل نشالين يتواجدون في الأماكن المكتظة بالمواطنين وخصوصا في حسبة الخضار والفواكه وسوق البالة وسط مطالبات من الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة وعمل مصائد لإلقاء القبض عليهم.
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