حددت مديرية شباب العاصمة يوم العشرين من الشهر المقبل موعدا لإقامة انتخابات نادي موظفي أمانة عمان الكبرى والذي يعد واحدا من أكبر الأندية في المملكة. وكانت “شباب العاصمة” أجلت الانتخابات أكثر من مرة، والتي تتنافس فيها كتلتان.
مقالات ذات صلة
شكا مرتادو السوق التجاري في إربد من سرقة محافظهم ونقودهم من قبل نشالين يتواجدون في الأماكن المكتظة بالمواطنين وخصوصا في حسبة الخضار والفواكه وسوق البالة وسط مطالبات من الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة وعمل مصائد لإلقاء القبض عليهم.
منذ 4 دقائق
منع مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات اللقاءات والزيارات عن المتواجدين في الحجر الصحي من المواطنين القادمين من الصين. وقال لـ "زواريب" إنه يُسمح للمتواجدين في الحجر الصحي التواصل عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي مع الآخرين لحين الانتهاء من مدة الـ 14 يوما وهي مدة العزل.
منذ 5 دقائق
أغلقت دائرة ناقلات الأمراض شكوى لمواطن على كلاب ضالة بشرق عمان دون الاتصال به. المواطن أبلغ "زواريب" أنه وردت إليه رسالة نصية من "ناقلات الأمراض" تفيد بعدم رده على الهاتف لمتابعة الشكوى لكنه أوضح أن أحدا من "الدائرة" لم يتصل به.
منذ 5 دقائق