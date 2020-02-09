حددت مديرية شباب العاصمة يوم العشرين من الشهر المقبل موعدا لإقامة انتخابات نادي موظفي أمانة عمان الكبرى والذي يعد واحدا من أكبر الأندية في المملكة. وكانت “شباب العاصمة” أجلت الانتخابات أكثر من مرة، والتي تتنافس فيها كتلتان.