منع مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات اللقاءات والزيارات عن المتواجدين في الحجر الصحي من المواطنين القادمين من الصين. وقال لـ “زواريب” إنه يُسمح للمتواجدين في الحجر الصحي التواصل عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي مع الآخرين لحين الانتهاء من مدة الـ 14 يوما وهي مدة العزل.