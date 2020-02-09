أغلقت دائرة ناقلات الأمراض شكوى لمواطن على كلاب ضالة بشرق عمان دون الاتصال به. المواطن أبلغ “زواريب” أنه وردت إليه رسالة نصية من “ناقلات الأمراض” تفيد بعدم رده على الهاتف لمتابعة الشكوى لكنه أوضح أن أحدا من “الدائرة” لم يتصل به.