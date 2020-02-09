قالت مصادر لشركة الملكية الاردنية ان طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا في مطار الكويت بعد اشتباه قائد الطائرة بوجود حرارة زائدة في مخزن الشحن فيها وبعد الفحص تبين ان كل شيء طبيعي وواصلت وجهتها النهائية الى الدوحة.