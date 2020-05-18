79 % نسبة الانجاز بتقاطع المدينة الرياضية

عمان- الغد- بلغت نسبة الإنجاز في تقاطع المدينة الرياضية 79 بالمئة بعد ان بدأت أمانة عمان أمس، صب عقدة الجزء الثاني للجسر العلوي للقادم من شارع الملكة علياء تجاه شارع الشريف ناصر بن جميل، وذلك بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وأكد الشواربة ان التحسينات المرورية الجاري تنفيذها ومشروعات البنى التحتية للباص سريع التردد، ستنجز وفق الجدول الزمني نهاية العام الحالي، موضحا أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على المدينة وذلك بالحد من الازدحامات المرورية وتأمين منظومة نقل عام عصرية ومنتظمة تخدم المواطن في التنقل وبالتالي تشجع المواطن على استخدام وسائط النقل العام.

وتشمل مكونات المشروع إنشاء جسرين علويين لخدمة السير القادم من شارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه شارع الشهيد، والثاني لخدمة السير من شارع الملكة علياء باتجاه شارع الشريف ناصر بن جميل، اضافة الى إنشاء محطة ركاب على دوار المدينة الرياضية ومسار للباص سريع التردد بطول كيلو ونصف على شارع الملكة علياء. من جهة اخرى، أكد الشواربة إدامة منظومة خدمات الأمانة في جميع القطاعات في ظل جائحة كورونا واتخاذ القرارات التنظيمية بعقد الجلسات عن بعد بما فيها جلسات مجلس الامانة واللجنة اللوائية وغيرها.

يذكر ان كل مقطع من الجسر يتم صبه على ثلاث مراحل، حسب المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية للنقل المهندس رياض الخرابشة.