أنت سيد الموقف هذا ما يحدث اليوم، فآراؤك وقراراتك تقابل بترحيب كبير وواسع وخاصة من زملائك ورئيسك في العمل، أما في فترة ما بعد الظهر فإنك قد تضع النقاط على الحروف، وبالأخص في المجال العاطفي الذي بدأ يجعلك تشعر بالضيق. بعض من مواليد الحمل قد يعيشون سهرة جيدة، وبالأخص مواليد 1 الى 10 نيسان (ابريل) الأكثر حظا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

