لا أود أن أكون مكانك في هذا اليوم يا صديقي الجوزاء، فأي مبادرة تقوم بها ستعمل رد فعل عكسي وغير متوقع، لذلك احذر وفكر كثيرا قبل القيام بأي عمل، كما أن المبادرات والقرارات غير محبذة. في المساء قد ينتابك التعب رافضا أي دعوة للخروج خارج المنزل، وبالأخص مواليد 28 أيار (مايو) الى 4 حزيران (يونيو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

