السرطان

منذ 42 دقيقة

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الأعمال هي أكثر ما تهمك وتسير في وضع جيد جدا منذ الصباح. توكل إليك بعض المهمات تقوم بها بكل براعة وإتقان، أما في فترة ما بعد الظهر فإن المناوشات العاطفية تسيطر على الوضع حولك، مما يجعلك منزعجا بعض الشيء، حاول ترك الأمور على حالها في المساء، ولا تقوم بأي مبادرة، والأفضل أن تخرج مع اصدقائك للترفيه.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد يا مولود السرطان لتسيير جميع أمورك، ويبدو أفضل من أمس، فحاول عدم إضاعة أي فرصة تأتي أمامك، قد تظهر مشكلة فجأة أمامك في فترة الظهيرة، مما يجعلك عصبيا، لكنها تحل سريعا فلا تفقد أعصابك. المساء هادئ بعض الشيء، لكنك سعيد بهذا، فأنت تعبت من الخروج المتكرر وتريد الجلوس مع عائلتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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