القوس

منذ 42 دقيقة

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قوة، نشاط وحيوية هذه ليست بدعاية لمنتج، وانما هذه شخصيتك يا مولود القوس لهذا اليوم، أنت سيد الموقف وصراحتك قد تكسر الذي يقف أمامك. في فترة ما بعد الظهر انتبه على الأمور العائلية أكثر وراقب كلامك بشكل جيد. المساء جيد للخروج، ولكي تعبر عن نفسك بليلة جيدة جدا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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