الجدي

منذ 42 دقيقة

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لا أعرف ماذا أقول لك يا عزيزي الجدي سوى أن تأخذ حذرك بعض الشيء في كل ما تقوم به. تشعر ببعض الضغط والكآبة منذ الصباح، وذلك للأحداث التي تحدث حولك. احذر على صحتك في فترة ما بعد الظهر، وخاصة على منطقة المعدة والأرجل بشكل خاص ولمواليد 1 الى 11 كانون الثاني.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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