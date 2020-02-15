الميزان

منذ 42 دقيقة

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الأعمال كثيرة، ولكنك تقوم بها بكل خفة ورشاقة يا صديقي الميزان، كما أن جاذبيتك في أعلى مستوى لها، وتستطيع التأثير على الغير بها. تخصص بعض الوقت في فترة ما بعد الظهر لشراء بعض اللوازم التي تحتاجها في بيتك أو بعض الثياب، المساء قد يكون صاخبا لكثرة المواعيد التي لديك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم هادئ جداً وأنت كسول جداً ولا تحب أن تفعل شيئاً سوى النوم مما يجعل الأعمال تتراكم عليك في فترة الصباح. المصاريف تكثر عليك اليوم وخاصة في فترة بعد الظهر حيث تقوم بكثير من التبضع للمنزل وشراء بعض الأمور الكمالية. أما بالنسبة للحياة العاطفية فهي ممتازة اليوم لما تلقاه من دعم وتفاهم مع من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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