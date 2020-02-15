الأعمال كثيرة، ولكنك تقوم بها بكل خفة ورشاقة يا صديقي الميزان، كما أن جاذبيتك في أعلى مستوى لها، وتستطيع التأثير على الغير بها. تخصص بعض الوقت في فترة ما بعد الظهر لشراء بعض اللوازم التي تحتاجها في بيتك أو بعض الثياب، المساء قد يكون صاخبا لكثرة المواعيد التي لديك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

