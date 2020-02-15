الدلو

منذ 42 دقيقة

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غرقان لأذنيك يا صديقي الدلو في أفكارك وعواطفك التي لا تنتهي، فالأمور تسير كما ترغب وبشكل ملفت للنظر، وبالأخص في فترة المساء. في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر تضغط عليك الأعمال بشكل كبير ما يؤدي بك الى العصبية، وقد تتأخر في عملك. يوم جيد لك يا صديقي وبه الكثير من الأحداث.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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