العقرب

منذ 42 دقيقة

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الأيام العاطفية قليلة هذا الشهر، ولكن اليوم هو بالكامل لك لتعمل على بعض التقدم في هذه الناحية، وبالأخص أن الفلك يدعمك كليا. تعبر عن مشاعرك بشكل جيد وقد يلهيك من تحب عن عملك في بعض الأحيان، مما يجعلك تسمع بعض الكلمات من رئيسك بالعمل. المساء عائلي بعض الشيء لبعض الأمور المهمة التي قد تطرأ.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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لديك الكثير من النقاط الإيجابية لهذا اليوم، الذي تصحو به باكراً لتنفيذ مشاريعك العملية والمؤجلة منذ فترة طويلة لعدم وجود وقت لديك لفعلها، يوم أفضل من أمس للقيام ببعض الأمور الصعبة وعمليات البيع والشراء بما فيها الأسهم والبورصة. قد تصطدم بأحد أفراد عائلتك في فترة المساء فحاول الحفاظ على دبلوماسيتك المعهودة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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