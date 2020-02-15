الحوت

منذ 42 دقيقة

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أنت متهور جدا يا عزيزي الحوت، فعليك الحذر من تصرفاتك وأعمالك التي لا تنم عن الحكمة والدقة، تتعارك اليوم مع عدد من الأشخاص وكلمة واحدة كفيلة بأن تجعلك تخرج عن طورك، في فترة ما بعد الظهر قدّ بحذر ولا داعي لأفعالك الطائشة، لكن خبر جيد قد يأتيك في المساء يجعلك تغير مواعيدك ليوم غد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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لديك الكثير من الطاقة لتستخدمها لمصلحتك، كما أن الحظ ما يزال يدعمك منذ أمس. العمل ما يزال يضغط عليك لكنك سعيد للأحداث والأخبار التي تجري حولك. المساء قد يشهد ضغطاً اجتماعياً ملحوظاً لديك، مفاجأة تنتظرك في ساعات الليل تجعلك تغير برامجك ليوم غد، وبالأخص مواليد 2 الى 11 آذار. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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