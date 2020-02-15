أنت متهور جدا يا عزيزي الحوت، فعليك الحذر من تصرفاتك وأعمالك التي لا تنم عن الحكمة والدقة، تتعارك اليوم مع عدد من الأشخاص وكلمة واحدة كفيلة بأن تجعلك تخرج عن طورك، في فترة ما بعد الظهر قدّ بحذر ولا داعي لأفعالك الطائشة، لكن خبر جيد قد يأتيك في المساء يجعلك تغير مواعيدك ليوم غد.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10