وزير العدل د. بسام التلهوني يفتتح بداية الأسبوع المقبل مركز “الشامل للخدمات الحكومية” والذي سيضم 11 جهة حكومية تحت سقف واحد، وستقدم من خلاله ما يقارب 80 خدمة حكومية مختلفة.

ويعد، المركز الأول، من نوعه ويهدف الى تقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين والمحامين وتخفيف الضغط على الوزارات تحقيقا للرؤية الملكية السامية.

ويضم المركز قاضيين مختصين للنظر في قرارات اخلاء السبيل وكف الطلب والبت في القضايا المستعجلة فضلا عن بعض الاختصاصات الأخرى التي سينظر بها وفقا لأحكام القانون. وسيكون موقع المركز بجوار قصر العدل بمنطقة العبدلي وسيكون دوامه من التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا.