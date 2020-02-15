أبلغت مصادر مطلعة ” زواريب” أنه لغاية تاريخه لم يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات نادي موظفي أمانة عمان الكبرى التي تتنافس فيها كتلتان وعدد من المرشحين المستقلين. وأشارت المصادر إلى وجود صعوبات تكتنف عمل اللجنة المؤقتة التي تدير عمل النادي حاليا.