يشكو أهالي منطقة لواء الرصيفة من كثرة حملات قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، مطالبين أن تكون حملات ” القطع” متباعدة ومنح فرصة لتسوية أوضاعهم المالية خصوصا وأنهم يرزحون تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.