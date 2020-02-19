يشكو أهالي منطقة لواء الرصيفة من كثرة حملات قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، مطالبين أن تكون حملات ” القطع” متباعدة ومنح فرصة لتسوية أوضاعهم المالية خصوصا وأنهم يرزحون تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.
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